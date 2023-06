Persischer Golf

Der Iran öffnet wieder seine Botschaft in Riad in Saudi Arabien. (AFP / FAYEZ NURELDINE)

Die beiden Regionalmächte am Persischen Golf hatten im März unter Vermittlung Chinas die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart, die 2016 abgebrochen worden waren. Neben der Botschaft in Riad nimmt heute auch ein iranisches Konsulat in der Küstenstadt Dschidda seine Arbeit auf.

Saudi-Arabien will seinerseits im Iran seine Botschaft wieder öffnen. Dafür steht aber noch kein Termin fest.

Die Rivalität zwischen Saudi-Arabien und dem Iran hat jahrelang Konflikte unter anderem im Jemen und in Syrien befeuert.

