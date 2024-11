Fall Sharmahd

Die Bundesregierung hatte den Schritt als Reaktion auf die Hinrichtung des Deutsch-Iraners Sharmahd gestern angeordnet. Der Direktor des Center for Middle East and Global Order in Berlin sagte im Deutschlandfunk, die Maßnahme übe auf die Regierung in Teheran keinerlei Druck aus . Effektiver wären eine Herabstufung der diplomatischen Beziehungen, eine Ausweisung des iranischen Botschafters oder Sanktionen gegen die Machtelite gewesen. Als schärfstes Schwert der internationalen Gemeinschaft bezeichnete Fathollah-Nejad die mögliche Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen den Iran, die im Zuge des Atom-Deals ausgesetzt worden waren.