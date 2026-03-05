Naher Osten

Kurdische Milizen (Archiv) (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Stringer)

Die iranische staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtet, es seien drei Raketen auf Stellungen in der autonomen kurdischen Region im Nordirak abgefeuert worden. Mehreren US-Medien zufolge erwägt die Regierung in Washington, kurdische Gruppen für einen Aufstand gegen die Führung im Iran zu bewaffnen. Präsident Trump habe deshalb mit Kurdenführern im Irak telefoniert. Das Weiße Haus dementierte die Berichte.

Kurdische Milizen waren bereits bei Einsätzen gegen die Terrormiliz IS im Irak und in Syrien wichtige Verbündete der USA. Teile der Kurden streben nach einem eigenen Staat. Sie leben vor allem im Irak, im Iran sowie in Syrien und der Türkei.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.