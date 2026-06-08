Nahost-Krieg

Einsatz des Raketenabwehrsystems "Iron Dome" in Israel (Archivfoto - zu den derzeitigen Angriffen liegt noch kein Bildmaterial vor). (picture alliance / AP Photo / Tsafrir Abayov)

Wie die israelische Armee mitteilte, gab es zwei Angriffswellen. Alle Raketen wurden demnach abgefangen. Die iranischen Revolutionsgarden bezeichneten die Attacke als Warnung nach den jüngsten israelischen Luftangriffen gegen Ziele der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut mit zwei Toten.

Der israelische Armeechef Samir drohte dem Iran mit einer harten Reaktion, sobald es dafür grünes Licht gebe. US-Präsident Trump drängte Israel allerdings, von Gegenangriffen auf den Iran abzusehen. Er forderte stattdessen gegenüber dem US-Nachrichtenmagazin "Axios" die Rückkehr beider Seiten an den Verhandlungstisch. Trump wollte anschließend mit dem israelischen Premier Netanjahu telefonieren.

Bei dem iranischen Angriff drangen mehrere Raketen auch in den Luftraum Jordaniens ein, wie dessen Regierung mitteilte. Im iranischen Nachbarstaat Irak und in Syrien wurde jeweils der Luftraum vorerst gesperrt.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.