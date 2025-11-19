Schifffahrt

Ein iranischer Öltanker auf einer Fahrt durch das Rote Meer (Archivbild) (Iranian Oil Ministry/SHANA/AP/dpa )

Dies gab die für das Schiff zuständige zyprische Reederei bekannt. Sie erklärte, die Behörden in Teheran hätten keine Anschuldigungen gegen den Tanker oder seinen Eigentümer erhoben. Die 21 Besatzungsmitglieder seien wohlauf. Von iranischer Seite gab es zunächst keine Angaben. Schiffverfolgungsdaten zeigten, dass sich der Frachter wieder von der iranischen Küste entfernt.

Das unter der Flagge der Marschall-Inseln fahrende Schiff war auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Singapur. Es wurde am Freitag von den iranischen Revolutionsgarden in der Straße von Hormus beschlagnahmt. Zur Begründung hatte es geheißen, der Tanker habe ohne die erforderliche Genehmigung 30.000 Tonnen petrochemischer Erzeugnisse transportiert und damit gegen Gesetze verstoßen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.