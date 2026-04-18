Ein Frachter in der Straße von Hormus (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Shady Alassar)

Die Verhandlungen liefen weiter gut, sagte Trump bei einem Auftritt in Phoenix. Details nannte er nicht. Nach iranischen Angaben soll am Montag eine neue Gesprächsrunde in Pakistan stattfinden. Ein erstes Treffen am vergangenen Wochenende hatte kein Ergebnis gebracht.

Der iranische Außenminister Araghtschi hatte bekanntgegeben, dass die Straße von Hormus als Reaktion auf die Waffenruhe im Libanon freigegeben werde. Internetportale zeigen derzeit noch wenig Bewegung von Frachtschiffen in der Region.

Bundeskanzler Merz forderte, die Öffnung müsse zuverlässig und dauerhaft sein. Er bekräftigte die Bereitschaft Deutschlands, sich bei einem dauerhaften Kriegsende an der Minenräumung und Seeaufklärung zur Sicherheit in der Straße der Hormus zu beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.