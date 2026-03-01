Krieg in der Golfregion

Beschädigtes Wohnhaus in Tel Aviv nach iranischem Raketenangriff. (AP / dpa / Ohad Zwigenberg)

Wie das israelische Militär in der Nacht mitteilte, wurden die Luftabwehrsysteme aktiviert, um gegen die Bedrohung vorzugehen. Mehrere Medien berichten, dass bei einem iranischen Raketenangriff am Abend eine Frau in Tel Aviv getötet wurde. Mehr als 20 Personen seien verletzt worden. Israel hatte bereits zuvor den Notstand ausgerufen.

Die israelische Luftwaffe hat ihrerseits im Iran nach eigenen Angaben mehr als 30 weitere Ziele angegriffen.

Dutzende Kampfflugzeuge hätten eine weitere Angriffswelle gegen ballistische Raketenstellungen und die Luftabwehrsysteme im Westen und im Zentrum des Iran abgeschlossen, hieß es. Man werde die Angriffe zur Schwächung der iranischen Militärkapazitäten fortsetzen.

