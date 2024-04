Eskalation in Nahost

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari (Archivbild). (AFP / GIL COHEN-MAGEN)

Das Militär sei in höchster Alarmbereitschaft und überwache die Situation, hieß es in einer Mitteilung, die die israelische Armee über Telegram versendete. Das Luftabwehrsystem sei in höchster Alarmbereitschaft ebenso wie Kampfjets und Marineschiffe. Sprecher Hagari betonte, die Armee beobachte die Lage und alle Abwehrsysteme seien bereit. Zudem werde der GPS-Empfang in verschiedenen Landesteilen unterdrückt. Wegen des Drohnenangriffs schließt Israel in der Nacht seinen Luftraum. Dies berichteten israelische Medien am Abend unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Regierungschef Netanjahu hat das Kriegskabinett einberufen.

In iranischen Staatsmedien wurde der Angriff auf Israel bestätigt. Es war von einer breiten Drohnenoperation der Revolutionsgarden die Rede, wie mehrere Nachrichtenagenturen schreiben. Es seien auch Raketen abgefeuert worden. Begleitet von einem massiven Drohnenangriff sei das die "Antwort auf die jüngsten Verbrechen des zionistischen Regimes", hieß es laut Deutscher Presse-Agentur in einer live im Fernsehen verlesenen Erklärung.

Der iranische Verteidigungsminister Mohammed Resa Aschtiani warnt jeden Staat davor, "seinen Luftraum oder sein Territorium für Angriffe Israels auf den Iran" zur Verfügung zu stellen. Dies meldete die halbamtliche Nachrichtenagentur Mehr.

Der Irak und der Libanon haben wegen des iranischen Angriffs ihren Luftraum geschlossen. Das bestätigten der irakische Transportminister, Abdel Rasak Sadaui, sowie der libanesische Transportminister, Ali Hamiyeh.

Angesichts der Sorge vor einem möglichen iranischen Vergeltungsangriff hatte die israelische Armee zuvor neue Schutzanweisungen für die Zivilbevölkerung veröffentlicht. Der deutsche Botschafter Seibert rief alle Deutschen vor Ort auf, sich an die Anweisungen der Sicherheitsbehörden zu halten. "Ein Direktangriff wie noch nie: Iranische Drohnen im Anflug auf Israel und es kann noch mehr kommen", schrieb er am Samstagabend auf X. "Alle deutschen Landsleute bitte ich dringend, zu Ihrer Sicherheit den Anweisungen des Home Front Command und der lokalen Behörden zu folgen."

US-Präsident Biden für Beratungen nach Washington zurückgekehrt

Vonseiten der US-Regierung hieß es, man werde an der Seite des israelischen Volkes stehen und seine Verteidigung gegen diese Bedrohung durch den Iran unterstützen. Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten war US-Präsident Biden früher als geplant nach Washington zurückgekehrt. Er werde über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten, hieß es. US-Verteidigungsminister Austin hatte bei einem Telefonat mit seinem Amtskollegen Gallant gesagt, Israel könne auf die volle Unterstützung bei der Verteidigung gegen jegliche Angriffe des Iran und seiner regionaler Stellvertreter zählen. Der britische Premierminister Sunak sprach von einem rücksichtslosen Angriff des Irans auf Israel, den er verurteile.

Iran hatte nach Angriff in Damaskus mit Vergeltung gedroht

Nach dem Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus Anfang des Monats, der Israel zugeschrieben wird, hatte der Iran mit Vergeltung gedroht. Verschärft wurde die angespannte Lage zuletzt durch die Beschlagnahmung eines Containerschiffs mit Verbindung zu Israel durch die iranischen Revolutionsgarden.

