Nahost-Krieg

Eine von iranischem Gebiet abgeschossene Rakete. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Str)

Teheran hatte mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, nachdem Israel die südlichen Vororte von Beirut im Libanon angegriffen hatte. Damit hat sich Israel über die Aufforderung aus Washington hinweggesetzt, sich bei Angriffen zurückzuhalten. Israel bezeichnete dies als Vergeltung für den Beschuss Nordisraels durch die vom Iran unterstützte Hisbollah am selben Tag.

Der israelische Angriff auf Beirut erfolgte wenige Tage, nachdem sich die libanesische und die israelische Regierung bei von den USA moderierten Gesprächen auf eine Waffenruhe geeinigt hatten, obwohl die Hisbollah das Abkommen abgelehnt hatte.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.