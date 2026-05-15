Treffen der Brics-Außenminister in Neu Delhi (IMAGO / ANI News / IMAGO / ANI)

Grund waren offenbar Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Gastgeberland Indien veröffentlichte lediglich eine Erklärung, in der es auf unterschiedliche Ansichten zur Lage im Nahen Osten hinwies. Der iranische Außenminister Araghtschi hatte die Brics-Staaten gestern aufgefordert, die USA und Israel wegen des Iran-Krieges zu verurteilen. Er warf den Emiraten zudem eine direkte Beteiligung an militärischen Einsätzen vor.

Den Brics-Verbund bilden Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, Äthiopien, Ägypten, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien. Sie wollen ein Gegengewicht zur westlich dominierten Vereinigung der G7-Staaten ⁠bilden.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.