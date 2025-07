Der Iran hat die ersten Verhandlungen seit den israelischen und US-amerikanischen Angriffen auf seine Atomanlagen angekündigt. (picture alliance / AP / Uncredited)

Wie das Außenministerium in Teheran mitteilte, werde es am Freitag Gespräche mit Vertretern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens geben. Das Treffen soll demnach in Istanbul stattfinden. Es wären die ersten Verhandlungen über das Atomprogramm, seitdem Israel unterstützt von den USA iranische Nuklearanlagen angegriffen hat.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten den Iran kürzlich zu Verhandlungen aufgefordert und mit neuen Sanktionen gedroht, falls es keine Fortschritte in Richtung eines Abkommens geben werde. Teheran wird weiterhin verdächtigt, Uran für die Entwicklung einer Atomwaffe anzureichern.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.