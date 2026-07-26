Kaspisches Meer

Die Attacke zeuge von der fortbestehenden irrationalen und feindseligen Haltung des Regimes in Kiew gegenüber Teheran, erklärte das Außenmisterium. Der Vorfall werde nicht ohne Reaktion bleiben, hieß es weiter. Laut dem Staatsfernsehen wurde der ukrainische Geschäftsträger ins iranische Außenministerium einbestellt.
Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes richten sich die Angriffe gegen Frachtschiffe, die mit internationalen Sanktionen belegt seien. Sie transportierten militärische Fracht zwischen dem Iran und Russland.
Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.