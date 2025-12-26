Vorwurf des Treibstoffschmuggels

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das Schiff habe vier Millionen Liter geschmuggelten Treibstoff geladen, hieß es. Die Besatzungsmitglieder seien festgenommen worden. Name und Herkunft des Schiffes wurden nicht genannt. Bereits in der vergangenen Woche hatte ​der Iran die Beschlagnahmung eines ausländischen Tankers mit sechs Millionen Litern Diesel an Bord im Golf von Oman gemeldet.

Die Regierung in Teheran versucht seit Längerem, den illegalen Verkauf ‍von ​Treibstoff in die Nachbarländer und in die Golfstaaten einzudämmen. Der Iran hat wegen hoher Subventionen und des starken Wertverfalls seiner Währung weltweit mit die niedrigsten Kraftstoffpreise.

