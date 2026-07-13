Krieg am Golf

Das Foto des US-Zentralkommandos zeigt einen Angriff auf eine iranische Militäranlage. (AFP / -)

In der Industriestadt Abadan an der Grenze zum Irak gab es nach Angaben örtlicher Behörden mehrere Tote und Verletzte. Der Iran wiederum nahm US-Stützpunkte in Jordanien, Bahrain und Kuwait ins Visier. Inzwischen erklärten die USA ihre jüngste Angriffswelle wieder für beendet.

Präsident Trump kündigte die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe an, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Allen anderen Ländern solle eine Fahrt durch die Straße von Hormus möglich sein, teilte Trump mit. Die USA würden allerdings als Gebühr für die Sicherung der Durchfahrt ab sofort eine Abgabe von 20 Prozent auf alle transportierten Güter erheben. Die Kontrolle über die ​Straße von Hormus, durch die vor dem Krieg rund ein Fünftel des weltweiten Öls und Flüssigerdgases transportiert wurde, ist zu einem der Hauptstreitpunkte des Konflikts geworden.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.