Schiffsverkehr

Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (picture alliance / dpa | NASA: The Visible Earth (undatiertes Archivbild))

Frachter aus Ländern, die weder an Aggressionshandlungen gegen den Iran teilnähmen noch diese unterstützten, dürften die Meerenge passieren, heißt es in einer Erklärung Teherans, aus der die UNO-Schifffahrtsorganisation IMO zitiert. Laut Medienberichten hat ein chinesisches Frachtschiff die Straße von Hormus bereits trotz Blockade passiert. Zuvor durften Frachtschiffe mit Verbindungen zu Indien und Pakistan die Meerenge ebenfalls durchfahren.

Am Freitag läuft das neue Ultimatum von US-Präsident Trump an den Iran zur Öffnung der Straße von Hormus aus. Trump hatte mit Angriffen auf iranische Energieanlagen gedroht, sollte Teheran die Blockade des für den Treibstoffhandel wichtigen Seewegs nicht beenden.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.