Persischer Golf

Die Straße von Hormus (picture alliance / dpa / Nasa: The Visible Earth)

Es sei vorgesehen, den Schiffsverkehr entlang einer festgelegten Route durch die Meerenge zu steuern, sagte der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit, Asisi. Von der Regelung sollen demnach nur diejenigen profitieren, die mit dem Iran kooperieren.

Die für die Weltwirtschaft wichtige Verbindung zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist seit Beginn des ⁠Kriegs der USA und Israels gegen den Iran faktisch blockiert. Seitdem sind die Preise insbesondere für Öl ⁠weltweit stark gestiegen. Der Iran will sich die Durchfahrt dauerhaft vergüten lassen. Inzwischen lassen die iranischen Revolutionsgarden immer mehr Schiffe durch die Meerenge. Im Staatsfernsehen wurde dies gestern als Zeichen dafür gewertet, dass zahlreiche Länder die, wie es heißt, "neuen rechtlichen Abläufe" akzeptiert hätten. Auch mit europäischen Ländern werde derzeit verhandelt, hießt es. Angaben, um welche Länder es sich handelt, machte das iranische Staatsfernsehen nicht.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.