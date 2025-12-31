Die Islamische Republik werde jede Aggression konsequent beantworten und den Aggressor seine Tat bereuen lassen, erklärte Präsident Peseschkian. Zuvor hatte bereits ein Berater des obersten Führers Chamenei die USA und Israel gewarnt, jede Attacke werde eine harte iranische Reaktion nach sich ziehen.
Trump hatte gesagt, er befürworte einen erneuten israelischen Angriff auf den Iran, sollte Teheran weiter Raketen bauen.
Israel hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert.
