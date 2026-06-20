Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Handelsrouten für die Schifffahrt weltweit. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Grund seien Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen durch Israel und die USA, teilte das Militär mit. Dies sei der erste Schritt. Weitere Maßnahmen würden ergriffen, sollten die Verstöße anhalten.

Hintergrund sind die fortgesetzten Angriffe Israels im Südlibanon mit zahlreichen Toten. Die israelische Armee macht geltend, damit auf Angriffe der Hisbollah zu reagieren. Seit gestern gilt eigentlich eine neu ausgehandelte Waffenruhe zwischen der vom Iran unterstützten Miliz und Israel.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.