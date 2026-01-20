Wirtschaftliche Verluste

Bis zum Freitag solle die Lage "normalisiert" werden, heißt es in einer Regierungserklärung unter Berufung auf Vizepräsident Afschin. Die Entscheidung sei auch getroffen worden, weil Unternehmen der Digitalwirtschaft Verluste erlitten hätten.
Seit dem 8. Dezember ist die Bevölkerung im Iran vom Internet weitgehend abgeschnitten. Die Sperre wurde mit dem Beginn der Massenproteste verhängt, die vom Sicherheitsapparat gewaltsam niedergeschlagen wurden. Seither können Aufnahmen und Berichte nur spärlich nach außen gelangen.
