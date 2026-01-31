Der US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln mit einem Begleitschiff (Archivbild) (AFP / JASON WAITE / US Navy Office of Information)

Der iranische Armeechef Hatami erklärte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna, das Land habe seine Streitkräfte in volle Verteidigungs- und Kampfbereitschaft versetzt. Die USA haben derweil mehrere Kriegsschiffe in die Golfregion verlegt. US-Präsident Trump hatte dem Iran mit erneuten Angriffen gedroht, sollte sich Teheran einem neuen Abkommen zu seinem Atomprogramm verweigern. Irans Außenminister Araghtschi erklärte sich grundsätzlich zur Wiederaufnahme der Gespräche bereit - sollten diese fair und auf Augenhöhe stattfinden, sagte er in Istanbul.

Irans Revolutionsgarden wollen ab Sonntag ein Militärmanöver in der Straße von Hormus abhalten. Dabei soll in der Meerenge auch mit scharfer Munition geschossen werden.

