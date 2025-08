Nach Krieg mit Israel

Das Foto wurde von der iranischen Armee an die Presse gegeben und soll eine unterirdische Drohnenbasis zeigen. (Iranian Army office / AFP)

Dem Staatsfernsehen zufolge wurde ein Gremium gegründet, das unter Leitung von Präsident Peseschkian steht. Darin seien neben mehreren Ministern auch die obersten Militärbefehlshaber versammelt. Das Ziel bestehe darin, die "Fähigkeiten der iranischen Streitkräfte zu erweitern".

Mitte Juni hatte Israel unter anderem Militär- und Atomanlagen im Iran bombardiert. Die iranische Armee griff daraufhin Ziele in Israel mit Raketen und Drohnen an. Die USA unterstützten die israelischen Streitkräfte mit dem Einsatz bunkerbrechender Bomben. Knapp zwei Wochen später trat eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.