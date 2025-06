Besuch in Moskau

Irans Außenminister Araghtschi reiste am Montag nach Moskau. (Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa)

Außenminister Araghtschi reiste am Montag nach Moskau. Wie Nachrichtenagenturen berichten, soll er Präsident Putin einen Brief des geistlichen Oberhaupts Chamenei überbringen, in dem der Iran mehr Hilfe gegen Israel und die USA einfordert.

Was genau die iranische Führung von Putin erwartet, wurde nicht ausgeführt. Der Kreml bestätigte, dass Putin Araghtschi empfangen werde, äußerte sich jedoch nicht zu den Gesprächsinhalten.

Putin hat die israelischen Angriffe auf den Iran verurteilt, sich zur Bombardierung iranischer Atomanlagen durch die USA am Wochenende aber noch nicht geäußert. Moskau und Teheran hatten in diesem Jahr eine strategische Partnerschaft beschlossen. Sie enthält aber keine Klausel über einen militärischen Beistand.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.