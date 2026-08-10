Iranisches Parlament (Archivaufnahme) (AFP / str)

Er löst damit den bisherigen Vorsitzenden Solghadr ab, wie der oberste Führer Modschtaba Chamenei auf der Plattform X mitteilte. Resai gilt als einer der dienstältesten Generäle des iranischen Machtapparats. Bereits zu Zeiten des Schahs gehörte er einer Organisation an, die teils gewaltsam den Boden für die islamische Revolution 1979 bereitete.

Der Nationale Sicherheitsrat gilt als ein zentrales Kontrollgremium innerhalb der Islamischen Republik. Neben dem Präsidenten als Vorsitzenden gehören ihm rund ein Dutzend Mitglieder an, darunter mehrere Minister und Generäle. Der Rat steht bei Entscheidungen über dem Parlament.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.