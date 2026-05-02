Staatsmedien

Irans Außenminister Araghtschi (Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa)

Wie unter anderem der iranische staatliche Fernsehsender Irib meldet, hat Außenminister Araghtschi in mehreren Telefonaten seine Amtskollegen in der Region über eine neue Initiative zur Beendigung des Krieges informiert - darunter Minister der Türkei, Ägyptens, Katars und Saudi-Arabiens. Über den konkreten Inhalt des Vorschlags wurde nichts bekannt. US-Präsident Trump bestätigte die Angaben. Teheran wolle einen Deal machen, aber er sei nicht zufrieden damit, sagte Trump in Washington. Es würden Dinge verlangt, denen die USA nicht zustimmen könnten.

In den vergangenen Wochen waren die Gespräche zwischen Washington und Teheran ins Stocken geraten. Es gilt weiterhin eine Waffenruhe, die Trump einseitig und ohne zeitliche Begrenzung verlängert hat.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.