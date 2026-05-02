Staatsmedien

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Iran übermittelt USA neuen Vorschlag zur Beendigung des Kriegs - Präsident Trump unzufrieden

Der Iran hat in den Friedensverhandlungen mit den USA einen neuen Vorschlag unterbreitet.

    Irans Außenminister Abbas Araghtschi, vor ihm ein Mikrofon; er fasst sich mit der linken Hand ans linke Ohr.
    Irans Außenminister Araghtschi (Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa)
    Wie unter anderem der iranische staatliche Fernsehsender Irib meldet, hat Außenminister Araghtschi in mehreren Telefonaten seine Amtskollegen in der Region über eine neue Initiative zur Beendigung des Krieges informiert - darunter Minister der Türkei, Ägyptens, Katars und Saudi-Arabiens. Über den konkreten Inhalt des Vorschlags wurde nichts bekannt. US-Präsident Trump bestätigte die Angaben. Teheran wolle einen Deal machen, aber er sei nicht zufrieden damit, sagte Trump in Washington. Es würden Dinge verlangt, denen die USA nicht zustimmen könnten.
    In den vergangenen Wochen waren die Gespräche zwischen Washington und Teheran ins Stocken geraten. Es gilt weiterhin eine Waffenruhe, die Trump einseitig und ohne zeitliche Begrenzung verlängert hat.
    Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.