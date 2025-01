An unbekanntem Ort

Die Atomanlage Bushehr im Südosten des Irans - Aufnahme aus dem Jahr 2006 (AFP/Behrouz MEHRI )

Beide Seiten sprachen anschließend von ernsthaften, offenen und konstruktiven Erörterungen; der Dialog solle fortgesetzt werden. Über die Inhalte wurde nichts mitgeteilt, auch nicht über den Ort des Treffens.

Es war die zweite Gesprächsrunde in weniger als zwei Monaten. Der Iran will ein Ende der internationalen Sanktionen gegen sich erreichen; der Westen will sicherstellen, dass der Iran keine Atomwaffen herstellt.

Im Jahr 2015 hatte die Führung in Teheran mit dem Westen ein Abkommen zur Einschränkung seines Nuklearprogramms geschlossen, das aber später vom US-Präsidenten Trump in seiner ersten Amtszeit wieder aufgekündigt wurde. Seitdem hält sich der Iran schrittweise nicht mehr an seine Verpflichtungen und hat nach Einschätzung von Experten seine Bestände an hoch angereichertem Uran erheblich aufgestockt.

