Das israelische Luftabwehrsystem Iron Dome feuert, um Raketen während eines iranischen Angriffs über Tel Aviv abzufangen. (Leo Correa / AP / dpa / Leo Correa)

Die zwei Angriffswellen innerhalb von weniger als einer Stunde lösten in mehreren Teilen des Landes Luftalarm aus, wie das israelische Militär mitteilte. Die Streitkräfte versuchten demnach, die Raketen abzufangen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Anweisungen des Militärs Folge zu leisten.

Israels Streitkräfte wiederum griffen nach eigenen Angaben erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran an. Zuvor hatte das israelische Militär die Bewohner im Südwesten der Millionenmetropole aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Unterdessen bietet die Bundesregierung heute einen ersten Evakuierungsflug für deutsche Staatsangehörige in Israel an. Ein zweiter Flug wurde für morgen angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.