Die Straße von Hormus (Archivbild) (Wen Xinnian / Xinhua / dpa)

Nach Angaben staatlicher omanischer Medien einigten sich beide Länder auf eine Fortsetzung der Verhandlungen. Wie der Sender CNN berichtet, schlägt der Oman vor, eine kontrollierte Durchfahrt durch die Meerenge über zwei separate Routen zu ermöglichen. Eine Einigung stehe aber noch aus.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach die USA ein Bekenntnis des Iran zu einer freien und sicheren Schifffahrt in der Meerenge fordern. Immer wieder gibt es nach Darstellung der USA Attacken auf Handelsschiffe in der Region, worauf das US-Militär mit Angriffen auf Ziele im Iran reagiert.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.