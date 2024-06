Vermittler Oman

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Staatsbürger beider Länder seien in die Hauptstadt des Golfsultanats, Muskat, geflogen worden, berichtete das omanische Außenministerium. Der schwedische Ministerpräsident Kristersson bestätigte, dass zwei schwedische Staatsbürger auf dem Weg in ihre Heimat seien. Nach Angaben aus Teheran wurde in Schweden ein 63-Jähriger freigelassen. Dort war der Mann von einem Gericht wegen der Beteiligung an Massenhinrichtungen politischer Gefangener im Iran zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Aus Stockholm gab es dafür keine Bestätigung. Von Teheran freigelassen worden sei unter anderem ein EU-Mitarbeiter, erklärte Regierungschef Kristersson lediglich.

Bereits in der Vergangenheit hatte der Oman zwischen Iran und dem Westen in diplomatischen Fällen vermittelt.

