Krieg im Nahen Osten

Das Außenministerium in Teheran erklärte, das US-Militär habe am Samstag unter anderem Radaranlagen auf der Insel Keschm in der Straße von Hormus angegriffen. Die US-Armee teilte mit, es habe iranische Raketen und Drohnen abgefangen, die auf arabische Verbündete am Golf abgefeuert worden seien. Auch die Regierung in Bahrain meldete den Abschuss von mehreren iranischen Geschossen.

Unterdessen gehen die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Krieges weiter. Der pakistanische Innenminister Naqvi wird heute für Gespräche mit der iranischen Führung in Teheran erwartet. Pakistan hat in dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran eine Vermittlerrolle eingenommen.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.