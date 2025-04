Der US-Sondergesandte Witkoff sagte dem "Wall Street Journal", die USA würden die Verhandlungen zwar mit der Forderung beginnen, dass der Iran sein Atomprogramm vollkommen auflösen muss. Das bedeute jedoch nicht, dass man keinen anderen Weg für einen Kompromiss finden werde. Die rote Linie seien jedoch Atomwaffen. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums wiederum schrieb am Freitag auf der Online-Plattform X, die Islamische Republik gebe den Gesprächen am Wochenende eine "echte Chance" und wolle "eine Lösung finden".

Der Iran wird in Omans Hauptstadt Maskat durch Außenminister Araghtschi vertreten. Araghtschi habe in Maskat bereits Gespräche mit Vertretern des Gastgeberlandes geführt, berichtete das iranische Staatsfernsehen am Mittag. Während der Iran betonte, dass es sich lediglich um indirekte Gespräche über Mediatoren handele, wurde auf US-Seite auch ein persönliches Treffen von Araghtschi und Witkoff nicht ausgeschlossen. US-Präsident Trump hatte Teheran im Vorfeld mehrfach mit einem Angriff gedroht , sollte die Islamische Republik einem neuen Abkommen zur Begrenzung ihres Nuklearprogramms nicht zustimmen.