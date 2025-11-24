Nahost-Konflikt

Bei einem israelischen Angriff auf Beirut wurde der Hisbollah-Militärchef Tabatabei getötet (Archivbild). (Marwan Naamani / dpa)

Dadurch sei zudem die libanesische Souveränität verletzt worden, erklärte das Außenministerium in Teheran.

Der Iran unterstützt die Hisbollah finanziell und mit Waffen. Die israelische Armee hatte den Militärchef gestern bei einem Luftangriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet. Nach Behördenangaben gab es mindestens vier weitere Todesopfer und fast 30 Verletzte. Die israelische Regierung erklärte, Tabatabai habe den Aufbau und die Wiederbewaffnung der Terrororganisation geleitet. Der libanesische Präsident Aoun rief die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen auf, um die andauernden israelischen Angriffe auf Ziele im Libanon zu beenden.

Offiziell gilt seit November 2024 eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah. Beide Seiten werfen sich jedoch gegenseitig Verstöße vor.

