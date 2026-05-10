Naher Osten

Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (NASA/The Visible Earth)

Die Revolutionsgarden erklärten nach Angaben von Staatsmedien, jeder Angriff auf Tanker und weitere Handelsschiffe werde eine harte Reaktion auf US-Einrichtungen in der Region nach sich ziehen. Die USA hatten am Freitag zwei iranische Schiffe im Golf von Oman beschossen. Wie aus Washington verlautete, hatten sie versucht, die US-Blockade iranischer Häfen zu durchbrechen.

Großbritannien entsandte unterdessen einen Zerstörer für einen möglichen Einsatz in die Golfregion. Aus dem britischen Verteidigungsministerium hieß es, die "HMS Dragon" könne zum Schutz internationaler Handelsschiffe in der Straße von Hormus beitragen, sobald die Feindseligkeiten zwischen dem Iran und den israelisch-amerikanischen Streitkräften beendet seien. Auch Deutschland hatte angekündigt, sich mit einem Minenjagdboot an der von Großbritannien und Frankreich geführten Mission zu beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.