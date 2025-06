Irans Außenminister Araghtschi (Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa)

Am Freitag war Araghtschi in Genf mit mehreren europäischen Außenministern zusammengekommen, darunter der deutsche Ressortchef Wadephul.

Unterdessen hat die israelische Armee nach eigenen Angaben Angriffe auf eine Atom-Einrichtung in der iranischen Stadt Isfahan geflogen. Ziel der Angriffe seien die Fertigungsanlagen für Uran-Zentrifugen gewesen, teilte ein Militärvertreter mit. Die Einrichtung war bereits am ersten Tag der israelischen Offensive am Freitag vor einer Woche attackiert worden. Nach Angaben des iranischen staatlichen Rundfunks traten infolge des Angriffs in Isfahan keine schädlichen Stoffe aus. Die Bevölkerung wurde aber aufgerufen, sich von der Anlage fernzuhalten. Auch in anderen Gebieten des Iran gab es israelische Angriffe. Der Iran attackierte seinerseits wieder Ziele in Israel.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.