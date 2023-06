Naher und Mittlerer Osten

Die Skyline von Riad, Saudi-Arabien. (imago)

Das Außenministerium in Teheran kündigte an, dass im Zuge der Wiederannäherung beider Staaten die iranische Botschaft in der saudischen Hauptstadt Riad heute wiedereröffnet wird. Zudem soll ein Konsulat in der Küstenstadt Dschidda die Arbeit wiederaufnehmen. Im Mai hatte der Iran bereits wieder einen Botschafter für den einflussreichen Golfstaat ernannt.

Auch Saudi-Arabien will seine Botschaft im Iran wieder öffnen. Der genaue Termin steht jedoch noch nicht fest. Nach sieben Jahren diplomatischer Eiszeit nähern sich beide Staaten seit März dieses Jahres wieder aneinander an. Der Iran und Saudi-Arabien ringen in der Region um politischen und militärischen Einfluss. Eine Annäherung könnte zu größeren Umbrüchen führen - auch im Bürgerkriegsland Jemen, wo die Länder rivalisierende Seiten unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.