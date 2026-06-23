Nach Verhandlungen in der Schweiz

Schiffe in der Straße von Hormus vor Bandar Abbas im Süden Irans (kyodo / dpa)

Zudem bestätigte Ghalibaf, dass mit den USA vereinbart worden sei, einen Kommunikationskanal für die Straße von Hormus einzurichten, um eine sichere Schifffahrt durch die Meerenge zu ermöglichen. Bei den Verhandlungen im schweizerischen Bürgenstock verständigten sich die beiden Kriegsparteien auf einen Fahrplan für ein Friedensabkommen, das binnen 60 Tagen geschlossen werden soll.

Rubio besucht Golfstaaten

US-Außenminister Rubio reist ab heute für drei Tage in die Golfregion. Geplant sind Besuche in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Bahrain. Rubio will nach Angaben seines Sprechers das vorläufige Abkommen mit dem Iran sowie die Bemühungen um einen freien Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erläutern.

Nach Einschätzung von Beobachtern in Washington soll mit der Reise um neues Vertrauen bei den Golfpartnern geworben werden. Mehrere Länder der Region waren infolge der amerikanisch-israelischen Luftangriffe auf den Iran zum Ziel iranischer Attacken geworden.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.