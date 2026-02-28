Vermittler Oman

Der iranische Außenminister Araghtschi mit seinem omanischen Amtskollegen al-Bussaidi (AP)

Diese Vereinbarung sei der wichtige Erfolg in den laufenden Verhandlungen, sagte Omans Außenminister, al-Bussaidi, in einem Interview des US-Fernsehsenders CBS News. In einem Abkommen würde der Iran sich verpflichten, kein atombombenfähiges Nuklearmaterial anzuhäufen, hieß es weiter. Bei den Verhandlungen geht es um das iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran entsprechende Waffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet derartige Absichten, zeigte sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert die Führung in Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.