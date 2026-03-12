US-israelische Angriffe

Der Europäischen Union wird vom Iran Mittäterschaft vorgeworfen. (picture alliance / NTB / Cornelius Poppe)

Zur Begründung führte das iranische Außenministerium eine Gleichgültigkeit und Duldung der Europäischen Union angesichts der Aggressionen, Brutalitäten sowie Gräueltaten an. Zugleich warnte Parlamentspräsident Ghalibaf die USA und Israel davor, eine der iranischen Inseln im Golf zu attackieren. In dem Fall werde Teheran jegliche Zurückhaltung aufgeben, hieß es. Der Iran hält drei Inseln besetzt, die er vor der 1971 erfolgten Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate eroberte.

Ziel neuer Angriffe war heute nach israelischer Darstellung unter anderem eine nukleare Entwicklungsstätte im Iran. Dabei geht es vermutlich um eine Anlage Militärkomplex Parchin.

