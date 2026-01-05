Netanjahu hatte sich gestern solidarisch mit den Protesten in der Islamischen Republik gezeigt. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums kritisierte das in scharfer Form und betonte, Netanjahus Äußerungen seien als Aufruf zur Gewalt zu verstehen. Die Proteste im Iran hatten vor gut einer Woche begonnen. Auslöser war die anhaltende Wirtschaftskrise, verbunden mit einer hohen Inflation. Auf den Kundgebungen wurde später aber auch deutliche Kritik am iranischen Regime laut.
Im Zuge der Proteste wurden nach übereinstimmenden Angaben von Menschenrechtsorganisationen mindestens 19 Demonstranten getötet. Die Organisationen Iran Human Rights mit Sitz in Oslo und das Netzwerk HRANA mit Sitz in den USA melden zudem, es seien hunderte Menschen verletzt oder festgenommen worden.
