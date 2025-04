Soldaten der Iranischen Revolutionsgarde während einer Militärparade (Archivfoto) (imago images / UPI Photo / imago stock&people via www.imago-images.de)

Wie die britische Zeitung Telegraph unter Berufung auf iranische Beamte meldet, reduziert Teheran die Unterstützung für die Huthi und weitere sogenannte Stellvertretergruppen in der Region. Es gehe darum, eine mögliche Eskalation zu vermeiden und zu verhindern, dass iranische Soldaten bei künftigen Luftangriffen getötet werden. - Die Huthi-Miliz greift seit Beginn des Gazakrieges immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer an und geriet dadurch in den Fokus der USA. Auch die Spannungen zwischen dem Iran und den USA hatten sich in den vergangenen Tagen erneut verschärft.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.