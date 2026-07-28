Verurteilung

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Mizan mitteilte, wurden sie für schuldig befunden, an der Ermordung von Polizeibeamten in der Stadt Isfahan beteiligt gewesen zu sein. - Die iranische Justiz hat mindestens 27 Menschen im Kontext der Unruhen hingerichtet. Die Proteste, die sich ursprünglich gegen die anhaltende Wirtschaftskrise im Land richteten, hatten sich zu Demonstrationen gegen das Regime entwickelt.
Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit Jahren die Anwendung der Todesstrafe im Iran und werfen den Behörden vor, Hinrichtungen auch zur Einschüchterung einzusetzen.
Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.