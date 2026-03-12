Iranische Staatsangehörige sind aktuellen Zahlen zufolge meist gut in den Arbeitsmarkt integriert. (Deutschlandradio/Astrid Wulf)

Das zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Die rund 162.000 in Deutschland lebenden Iraner sind demnach vergleichsweise oft sozialversicherungspflichtig beschäftigt und besonders gut ausgebildet. Ihr Durchschnittseinkommen liegt deutlich höher als das anderer ausländischer Beschäftigter. Auch der Anteil iranischer Frauen, die in Deutschland einer Arbeit nachgehen, ist höher als der von Frauen mit anderen Staatsangehörigkeiten, wie die Zeitungen berichten.

Für die Studie wurden Daten des Statistischen Bundesamtes, der Bundesagentur für Arbeit und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ausgewertet.

