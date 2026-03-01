Eskalation in der Golfregion

Iranischer Luftangriff auf Dubai. (AFP / -)

Das Militär der Vereinigten Arabischen Emirate hat nach eigenen Angaben mehr als 130 ballistische Raketen und fast 200 Drohnen abgewehrt. Am Flughafen in Abu Dhabi wurde bei einem Zwischenfall ein Mensch getötet, wie die Betreibergesellschaft mitteilte.

Nach Angaben der Behörden in Dubai wurden bei einem Vorfall am Internationalen Flughafen mehrere Menschen verletzt. Eine Halle am Airport sei beschädigt worden. Im Hafen von Dubai sei durch Trümmer einer abgefangenen Rakete ein Brand ausgebrochen. Zudem hätten Trümmerteile einer Drohne das Luxushotel Burj Al Arab beschädigt.

Iranische Angriffe wurden unter anderem auch aus Bahrain und Katar gemeldet.

