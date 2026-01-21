Nach Massenprotesten

Die im Staatsfernsehen veröffentlichte Bilanz besagt, dass 3.117 Menschen getötet worden seien. Die Angaben umfassen auch getötete Sicherheitskräfte. Die Bilanz liegt deutlich unter den Angaben von Menschenrechtsorganisationen. Das Netzwerk HRANA berichtet von mehr als 4.500 bestätigten Toten, tausende weitere Fälle würden noch geprüft.
Bei den landesweiten Protesten gegen das Regime waren Polizei und Militär mit Gewalt gegen die Teilnehmer vorgegangen. In der Folge waren die Demonstrationen vor rund einer Woche abgeflacht.
