Nach Massenprotesten
Iranische Führung meldet erstmals offizielle Opferzahl - Angaben von Menschenrechtsorganisationen deutlich höher

Die iranische Führung hat erstmals eine offizielle Gesamtzahl der Toten bei den Protesten in den vergangenen Wochen bekannt gegeben.

    Menschen versammeln sich während einer Protestaktion in Teheran und blockieren dabei eine Straße.
    Die landesweiten Proteste gegen die gescheiterte Wirtschaftspolitik begannen Ende Dezember im Großen Basar von Teheran und breiteten sich aus. (picture alliance / SIPA / MAHSA / MEI)
    Die im Staatsfernsehen veröffentlichte Bilanz besagt, dass 3.117 Menschen getötet worden seien. Die Angaben umfassen auch getötete Sicherheitskräfte. Die Bilanz liegt deutlich unter den Angaben von Menschenrechtsorganisationen. Das Netzwerk HRANA berichtet von mehr als 4.500 bestätigten Toten, tausende weitere Fälle würden noch geprüft.
    Bei den landesweiten Protesten gegen das Regime waren Polizei und Militär mit Gewalt gegen die Teilnehmer vorgegangen. In der Folge waren die Demonstrationen vor rund einer Woche abgeflacht.
    Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.