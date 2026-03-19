Nach Asien-Cup

Irans Fußballerinnen schwiegen bei der Nationalhymne. (Dave Hunt / AAP / dpa / Dave Hunt)

Die Spielerinnen der Fußball-Nationalmannschaft und Mitglieder des Trainerstabs seien über einen Grenzübergang in der Osttürkei in iranisches Staatsgebiet eingereist, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars.

Die Spielerinnen waren zuvor am Istanbuler Flughafen gelandet und hatten sich über Land auf den Weg in den Iran gemacht. Der Luftraum über dem Iran ist wegen des Kriegs gesperrt - die Hauptstadt Teheran liegt mehr als 2.000 Kilometer von Istanbul entfernt.

Fünf Spielerinnen ziehen Antrag auf Asyl zurück

In der vergangenen Woche hatten die Spielerinnen beim ersten Gruppenspiel in Australien während der Nationalhymne geschwiegen – im Iran wurde das als Zeichen gegen die Führung in Teheran gewertet. Staatsmedien bezeichneten sie später als "Verräterinnen", auch wenn die Spielerinnen bei den folgenden Partien wieder mitsangen und salutierten.

Ursprünglich hatten sieben Fußballerinnen nach dem Aus bei dem Turnier Asyl in Australien beantragt. Fünf zogen den Antrag später zurück. Beobachter befürchten, dass den Frauen im Iran schlimme Konsequenzen drohen könnten - oder, dass ihre Familien unter Druck geraten, falls sie nicht zurückkehren sollten.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.