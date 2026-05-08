Naher Osten

Frachtschiffe ankern in der Straße von Hormus. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Amirhosein Khorgooi)

Demnach sollen zwischen iranischen Streitkräften und - Zitat - "dem Feind" Schüsse gefallen sein. Die Hintergründe sind bislang unklar. Ein Sprecher der israelischen Armee gab an, von keinem Angriff zu wissen.

Iranische Medien spekulieren über einen möglichen Luftangriff der Vereinigten Arabischen Emirate. Erst vor wenigen Tagen hatten Irans Streitkräfte Ölanlagen in dem arabischen Golfstaat attackiert.

Unterdessen hat US-Präsident Trump offenbar den Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus ausgesetzt. Der Sender NBC News berichtet unter Berufung auf US-Beamte, Trumps Entscheidung sei gefallen, nachdem Saudi-Arabien die Nutzung von Militärstützpunkten untersagt habe.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.