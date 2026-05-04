Straße von Hormus
Iranische Medien melden Raketenangriff auf US-Militärschiff - USA dementieren

Nach der Ankündigung einer neuen Initiative durch US-Präsident Trump, Schiffe durch die Straße von Hormus zu geleiten, ist die Lage in der Meerenge derzeit unklar. Das US-Militär bestritt Meldungen, wonach eines seiner Kriegsschiffe von iranischen Streitkräften angegriffen wurde.

    Frachtschiffe, darunter Massengutfrachter und Stückgutschiffe, liegen vor der Küste vor Anker, während im Vordergrund ein kleines Motorboot vorbeifährt
    Frachtschiffe ankern in der Straße von Hormus. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Amirhosein Khorgooi)
    Das US-Regionalkommando Centcom teilte auf der Plattform X mit, Berichte, dass ein Schiff von zwei Raketen getroffen worden sei, seien falsch. Zuvor hatten mehrere iranische Nachrichtenagenturen über eine solche Attacke berichtet. Die iranische Marine gab zudem an, US-Verbände daran gehindert zu haben, in die Straße von Hormus einzufahren. Zu diesem angeblichen Vorfall äußerten sich die US-Streitkräfte zunächst nicht.
    Trump hatte gestern Abend eine Initiative angekündigt, um Schiffen zu helfen, die wegen Irans Blockade der Meerenge feststecken. Im Falle eines iranischen Eingreifens drohte er mit Gewalt. Der Iran warnte daraufhin, Schiffe, die ohne Absprache mit dem Iran die Straße von Hormus ansteuerten, könnten angegriffen werden.
    Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.