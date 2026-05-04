Frachtschiffe ankern in der Straße von Hormus. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Amirhosein Khorgooi)

Das US-Regionalkommando Centcom teilte auf der Plattform X mit, Berichte, dass ein Schiff von zwei Raketen getroffen worden sei, seien falsch. Zuvor hatten mehrere iranische Nachrichtenagenturen über eine solche Attacke berichtet. Die iranische Marine gab zudem an, US-Verbände daran gehindert zu haben, in die Straße von Hormus einzufahren. Zu diesem angeblichen Vorfall äußerten sich die US-Streitkräfte zunächst nicht.

Trump hatte gestern Abend eine Initiative angekündigt, um Schiffen zu helfen, die wegen Irans Blockade der Meerenge feststecken. Im Falle eines iranischen Eingreifens drohte er mit Gewalt. Der Iran warnte daraufhin, Schiffe, die ohne Absprache mit dem Iran die Straße von Hormus ansteuerten, könnten angegriffen werden.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.