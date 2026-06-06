Fußball-WM

Iranische Fußballfans in Teheran (Archivbild) (imago stock&people)

Das teilte der für die Genehmigungen zuständige US-Botschafter in Ankara, Barrack, mit. Die iranische Mannschaft befindet sich momentan noch im Trainingslager in der Türkei. Ihre Einreisevisa für Mexiko hatten die Spieler bereits vor drei Tagen erhalten. Die iranische Nationalmannschaft spielt ihre drei Gruppenspiele in den USA. Das Team hatte sein WM-Quartier aber vom US-Bundesstaat Arizona nach Mexiko verlegt.

Die USA und der Iran befinden sich im Kriegszustand, seit Einheiten der US-Armee und das israelische Militär Ende Februar damit begonnen haben, Ziele im Iran zu bombardieren.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.