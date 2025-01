Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Der Einsatz habe bereits vor vier Monaten stattgefunden, sagte ein Militärsprecher in Tel Aviv. In der unterirdischen Fabrik sollten demnach jährlich hunderte Präzisionsraketen für die Hisbollah im Libanon sowie andere proiranische Milizen hergestellt werden. An der Aktion seien mehr als 100 Spezialkräfte beteiligt gewesen, die mit Hubschraubern eingeflogen worden seien, hieß es.

Die ab 2017 errichtete Fabrik in Masjaf im Westen sei seit Jahren beobachtet worden. Nach Angaben des Sprechers war sie kurz vor dem israelischen Angriff in Betrieb genommen worden.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.