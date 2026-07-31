Sie hätten die Meerenge außerhalb der vom Iran vorgegebenen Route befahren, hieß es zur Begründung. Zu möglichen Schäden oder Opfern wurden keine Angaben gemacht.
Die Führung in Teheran besteht darauf, dass Schiffe die Straße von Hormus nahe der iranischen Küste passieren, um dafür Gebühren verlangen zu können. Ausländische Regierungen und Reedereien lehnen das ab. Nach dem Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran Ende Februar war die Straße von Hormus monatelang vollständig blockiert.
Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.