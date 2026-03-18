Iran-Krieg

Der iranische Geheimdienstminister Esmaeil Chatib soll nach israelischen Angaben getötet worden sein (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Iranian Presidency)

Der israelische Verteidigungsminister Katz teilte mit, der iranische Geheimdienstminister Chatib sei in der Nacht bei einem Präzisionsschlag getötet worden. Er sei für Unterdrückung im Land und Bedrohungen nach außen verantwortlich gewesen. Aus Teheran wurden die Angaben zunächst nicht bestätigt. Chatib war seit August 2021 Leiter des Geheimdienstes.

Bei einem israelisch-amerikanischen Angriff auf ein Wohngebäude in der Stadt Dorud sind nach iranischen Angaben mindestens sieben Menschen getötet worden. 56 Menschen seien verletzt worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Tasnim.

Zuvor hatte es von US-Seite geheißen, die Streitkräfte hätten Raketenanlagen nahe der Straße von Hormus mit bunkerbrechenden Bomben attackiert.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.